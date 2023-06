Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Non si seguono più su Instagram

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove hanno vissuto un’intensa storia d’amore tra alti e bassi, gelosie e riappacificazioni. La loro relazione ha conquistato il pubblico, che li ha soprannominati “Basciagoni”, e ha resistito anche al di fuori del reality, dove i due hanno deciso di andare a vivere insieme e di diventare genitori della piccola Celine Blue, nata lo scorso maggio. La coppia sembrava felice e innamorata, tanto da annunciare il matrimonio dopo la romantica proposta di Alessandro sul red carpet del Festival di Venezia lo scorso settembre. Ma cosa è successo tra i due? Sono davvero in crisi o addirittura si sono lasciati?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciani: il follow/unfollow su Instagram

Uno dei segnali più evidenti che fa pensare a una possibile crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è il fatto che i due si sono tolti il follow reciproco su Instagram, il social network dove hanno sempre condiviso le loro foto e i loro momenti insieme. Questo gesto ha fatto scattare l’allarme tra i fan dei Basciagoni, che hanno temuto che la coppia fosse arrivata al capolinea o che avesse avuto una grossa lite.

Tuttavia, alcuni hanno cercato di minimizzare l’accaduto, sostenendo che si possa trattare di un bug momentaneo del social network, che a volte fa sparire i seguiti o i follower degli utenti. Questa ipotesi non è del tutto infondata, visto che già in passato era successo che Sophie e Alessandro non apparissero tra i seguiti l’uno dell’altra per qualche ora, per poi tornare alla normalità. Forse, quindi, si tratta solo di un problema tecnico e non di una scelta volontaria dei due innamorati.

Le parole della mamma di Sophie

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, però, ci ha pensato Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie, che ha condiviso nelle sue storie di Instagram alcune frasiche sembrano riferirsi alla situazione sentimentale della figlia. “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!” ha scritto la donna, aggiungendo poi: “Chi ti chiede perdono piangendo spera solo che ci caschi. Le parole hanno un peso”. Queste parole hanno fatto pensare che Sophie possa aver avuto dei problemi con Alessandro e che sia stanca delle sue scuse. Ma si tratta solo di supposizioni o c’è del vero?”

Il futuro dei “Basciagoni”

Cosa riserverà il futuro ai Basciagoni? Riusciranno a superare le difficoltà e a coronare il loro sogno d’amore o si lasceranno definitivamente? Al momento non ci sono certezze, ma solo speranze da parte dei loro numerosi fan, che li vorrebbero vedere felici e uniti come sempre. Forse, i due preferiscono mantenere la privacy e non esporre troppo la loro vita privata sui social, per preservare la loro intimità e quella della loro bambina. Oppure, si tratta solo di una fase passeggera, dovuta allo stress e alla stanchezza di essere genitori, che presto verrà superata con il dialogo e la comprensione.