Sopravvissuti 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

La prima stagione della serie tv Sopravvissuti ha salutato i suoi telespettatori solo ieri sera, 31 ottobre con l’ultima puntata. E il pubblico è già in attesa di sapere se al primo seguirà anche un secondo capitolo della serie che ha visto protagonisti un gruppo di naufragi sopravvissuti a una tempesta. Adesso è il momento delle domande su un eventuale nuova stagione.

Sopravvissuti 2 si farà?

Unica risposta certa è che il programma andato in onda su Rai1 ha registrato un grande successo di pubblico. Su un eventuale proseguo non ci sono notizie, ma stando ai dati la produzione dovrebbe avere tutto l’interesse a far proseguire una serie così seguita.

Per chi si fosse persa questa serie tv ed è curioso di vedere di cosa si tratta, è possibile farlo in streaming su RayPlay. Da Smart tv o da pc è possibile accedere alla piattaforma on demand della rai e seguire tutti gli episodi. Tramite lo streaming è possibile seguire i programmi sia in diretta, sia in un altro momento. Insomma se l’attenzione che è stata riservata dal pubblico a Sopravvissuti vi ha in qualche modo incuriositi, potete tranquillamente accedere al servizio on demand Rai e verificare direttamente se effettivamente la serie tv è così avvincente.