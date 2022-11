Sopravvissuti, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 1° novembre

Sopravvissuti, anticipazioni ultima puntata. La fiction di sei puntate e 12 episodi che vede come protagonista Lino Guanciale sta per volgere al termine. Gli ultimi episodi della fiction, Fantasmi ed Espiazione, andranno in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25 Ma cosa vedremo? Ecco delle piccole anticipazioni.

Sopravvissuti, in onda stasera gli ultimi episodi: cosa vedremo?

Anche per quest’ultimo episodio, l’11esimo, il punto di partenza sarà il presente. I sopravvissuti non hanno idea di chi sia il loro assalitore e si sentono braccati. Tuttavia, sono ben consapevoli del fatto che fin quando non riusciranno a svelarne l’identità dovranno continuare a nascondersi. Sylvie e le figlie si rifugiano dai genitori della donna. Intanto Nino prova a tendere un’imboscata al fantomatico assassino ma commette un grave errore. Avanzano invece i sospetti che l’assassino possa essere un parente di qualcuno che è morto sull’Arianna.

Il secondo episodio: Espiazione

Ora ad essere a rischio è anche la sicurezza dei famigliari dei sopravvissuti. L’equipaggio in barca è stanco, provato e così ognuno prova a sfidare i propri limiti. Terranno nascoste quelle scomode verità che potrebbero minare la loro credibilità? Intanto, quando tutto sembra ormai perso ecco che, all’orizzonte, si intravede una preziosa possibilità.