Stasera in tv, giovedì 27 ottobre: Grande Fratello, Piazza Pulita, Uefa League e film

Stasera in tv ci saranno tanti film e programmi pronti ad intrattenere la nostra serata dopo una lunga giornata di lavoro. Per la serata di oggi, giovedì 27 ottobre, vi proponiamo la programmazione con i principali appuntamenti serali che inizieranno ad allietare la nostra serata a partire dalle 21.00. Il palinsesto televisivo è ricco di proposte tutte da scoprire per questa sera e ce n’è davvero per tutti i gusti: film, serie, spettacoli, intrattenimento, talk politici e tanto altro ancora. Allora, bando alle ciance, ecco a voi la programmazione di questa sera: continuate a leggere l’articolo!

Stasera in tv: giovedì 27 ottobre 2022 sulla Rai

Partiamo allora col botto, con la programmazione prevista da Mamma Rai: su Rai1 tutto pronto per una nuovissima puntata di ”Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” e le sue storie intricate. Su Rai2, invece, c’è il programma di approfondimento ” Che c’è di nuovo” che porta in campo persone, interviste e storie. Su Rai3 è la volta di ”Amore criminale – Storie di femminicidio”. Ma tutto senza trascurare i film, come quello in onda su Rai4 ”Premonitions” con una stupenda interpretazione di Anthony Hopkins.

Programmazione Mediaset

Passiamo ora alla programmazione e al palinsesto offerto dalle reti Mediaset: su Rete4 imperdibile l’appuntamento con ”Dritto e Rovescio”, con tante tematiche politiche e sociali da affrontare con gli ospiti in studio. Su Canale5, invece, stasera c’è l’appuntamento imperdibile con la Casa più spiata di sempre: ”Grande Fratello Vip”, cosa accadrà stasera? Infine, su Italia1 l’adrenalinico e avvincente film ”Ghost in the Shell”.

Altre reti: La7, Tv8 e Nove

Le altre reti sono molto competitive, ed offrono una serie di programmi molto variegati. Sul La7 ad esempio, per gli appassionati di politica e attualità, Corrado Formigli conduce ”Piazza Pulita”. Su Tv8, poi, ci sarà l’appuntamento con lo sport, e in particolare la Uefa Europa League. Infine, su Nove ci aspetta il format divertente ed irriverente di ”Only Fun – Comico Show”.