Stefania Orlando è fidanzata? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Verissimo, la trasmissione in onda dalle 16.30 e condotta da Silvia Toffanin. Da oggi andranno in onda le repliche del programma. Nella puntata trasmessa oggi ci sarà anche Stefania Orlando, che sarà in studio con l’amica di sempre Anna Pettinelli. Si racconterà ai microfoni della conduttrice a cuore aperto: dalla carriera all’amore! Dopo la rottura con l’ormai ex marito Simone Gianlorenzi ha ritrovato l’amore? Ecco tutto quello che sappiamo!

La fine della storia con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando nel 1997 ha sposato Andrea Roncato, ma i due dopo appena due anni hanno divorziato. La conduttrice ha poi avuto una relazione sentimentale con l’attore Paolo Macedonio, ma dal 2008 si è legata al musicista Simone Gianlorenzi. I due sono convolati a nozze il 1° luglio del 2019, ma recentemente la conduttrice ha annunciato la fine di quel matrimonio sui social con parole dolorose. “Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita. Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto i conti con la realtà” ha raccontato in un’intervista. I due non hanno mai rivelato i motivi reali della rottura, ma sappiamo che si sono lasciati di comune accordo e senza rancori.

La crisi di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha raccontato di aver trascorso un brutto periodo dopo la rottura con l’ex marito. Si è aperta molto alle telecamere, rivelando che ha tanto amore dentro di sé da donare, che per il momento sta riversando sui suoi amici, amiche e la sua famiglia. Al settimanale Chi ha rivelato: “Sto provando a vivere questo dolore come un’opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita“.

Stefania Orlando è fidanzata?

La domanda è una delle più gettonate nel gossip, ma la risposta è chiara e semplice. Stefania Orlando al momento sembra essere single. Si sta prendendo del tempo per lei e per ricostruire la sua vita dopo 15 anni di condivisione totale. Arriverà anche un nuovo fidanzato, ma per il momento non c’è fretta.