Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle: ecco perché

Un altro addio a Ballando con le stelle. Dopo Raimondo Todaro, Simone di Pasquale e Sara di Vaira, la nuova edizione dello show di Milly Carlucci saluta un altro componente: Stefano Oradei. Il ballerino ha infatti annunciato sul suo profilo instagram ufficiale che uscirà dal cast della trasmissione.

Stefano Oradei: “Ho parlato con Milly ma non ha funzionato”

Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle. Lo ha annunciato ai fan attraverso i proprio social: “Ho avuto una conversazione con Milly e con la produzione ma non ci sono state le basi. Le combinazioni non funzionavano…”, ha detto su Instagram. “Dopo dieci anni circa, questo sarà per me il primo anno senza Ballando con le stelle”. Sempre nel post in cui ha annunciato l’addio alla trasmissione, il ballerino ha precisato di aver ritenuto giusto informare personalmente i fan della sua decisione.

Il ballerino si prepara per i prossimi lavori

Ha accennato anche alla sua carriera futura e ai lavori che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi: “Sarò impegnato in progetti internazionali molto importanti che mi porteranno in giro per il mondo. Colgo l’occasione per sostenere tutti i miei colleghi e la grande famiglia di Ballando”.

Nel post Stefano Orlando ha anche taggato Milly Carlucci e Paolo Belli, facendo loro il suo in bocca al lupo e ha allegato alcune foto delle sue allieve più famose con le quali ha partecipato allo show, tra le quali Barbara Bouchet, Suor Cristina, Francesca Testasecca.