Storie Italiane e Storie di Sera, Eleonora Daniele torna in seconda serata: ecco quando e a che ora

Eleonora Daniele è una nota giornalista e conduttrice tv. Il suo nome è legato alla conduzione dal lunedì al venerdì mattina del programma ‘Storie Italiane’. Un appuntamento con vicende di vita che vengono sviscerate ogni giorno, con la partecipazione dei protagonisti e anche di esperti. Anche al fine di raccontare aspetti di un’Italia poco conosciuta, affrontando temi sociali e a volte anche casi irrisolti.

Storie Italiane avrà anche un appuntamento serale

Una trasmissione che è molto apprezzata dai telespettatori, tanto da aver indotto la Rai a raddoppiare l’appuntamento con il programma. Eleonora Daniele, infatti, con il suo ‘Storie Italiane’ sarà presente sul piccolo schermo per un appuntamento serale fissato per il lunedì in seconda serata a partire dalle 23 e 35.

Sono sei gli appuntamenti previsti che prenderanno il via stasera, 6 febbraio, con due storie di attualità. Si tratta, perlopiù, di fatti di cronaca, d’altro canto la Daniele è una giornalista professionista con una grande passione per la cronaca, capace grazie al suo programma anche di contribuire a dare una mano alle indagini. Nonostante siano previsti questi sei appuntamenti serali con il programma, la prossima settimana, Storie Italiane lascerà il passo a uno speciale elettorale del Tg1 per tornare il 20 febbraio.

L’impegno della Daniele a Unomattina

Eleonora è ormai da vent’anni a Unomattina, dal 2033. Una presenza estremamente gradita al pubblico per la sua semplicità, schiettezza, ma soprattutto per la sua capacità di parlare con il cuore in mano anche della sua vita personale. La sua dedizione verso l’autismo è encomiabile, ma Eleonora ha avuto un fratello autistico Luigi morto qualche anno fa, al quale era estremamente legata e che l’hanno resa molto sensibile ai temi sociali.

Ad annunciare il doppio appuntamento con Storie Italiane, che nel serale si chiamerò ‘Storie di sera’, è stata proprio la Daniele che ha detto: “Ci sono storie che bisogna avere il coraggio di raccontare. Storie su cui è giusto puntare i riflettori. Storie che cambiano il corso delle nostre vite. Storie attuali, storie del passato avvolte dal mistero”.