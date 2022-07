Stranger Things 4 volume 2, oggi l’epico finale di stagione: a che ora esce e chi muore. Anticipazioni, teorie e spoiler

Stranger Things 4. Una domanda che non smette di attanagliare il pubblico e i grandi fan della serie più amata degli ultimi tempi: A che ora esce Stranger Things 4 parte 2 su Netflix in Italia? Termina oggi, infatti, il conto alla rovescia per l’atteso finale di stagione della serie fenomeno targata Netflix.

Stranger Things 4: gli ultimi episodi di stagione oggi

In tutto, questa incredibile stagione è formata da nove puntate rilasciate nel corso di due volumi, la prima parte di episodi debutta lo scorso 27 maggio su Netflix, seguita venerdì 1 luglio 2022 – udite udite, proprio oggi – dall’imperdibile seconda parte di puntate. Stiamo parlando, ovviamente, dell’episodio 8 e dell’episodio 9 dai titoli quantomai accattivanti: “Capitolo VIII: Papà”, della durata di1 ora e 25 minuti, e “Capitolo IX: Il Piano” lungo invece ben 2 ore e 30 minuti.

Quando saranno disponibili?

Come nei casi precedenti, anche questa volta, le puntate conclusive di Stranger Things saranno disponibili per la visione già a partire già dalle ore 9:00 del mattino di venerdì 1° luglio 2022. Negli Stati Uniti, invece, il debutto degli episodi 8 e 9 avverrà nella mezzanotte del Pacific Standard Time, il fuso orario di Los Angeles dove si trova la sede principale di Netflix.

I dettagli sul rilascio e la sceneggiatura

Bene, ora sappiamo data e orario: ma il dettaglio sul rilascio dei singoli episodi? Niente paura: a partire dalle dalle ore 9:00 del mattino di venerdì 1° luglio 2022 potrete iniziare a godervi il tuo binge-watching dell’intero finale di stagione. Ricordiamo, inoltre, che gli episodi finali della stagione sono curatidai fratelli Duffer, autori e creatori della serie che qui hanno seguito la sceneggiatura anche degli episodi 1, 2 e 7.