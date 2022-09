Striscia la Notizia 2022, chi è la velina bionda Anastasia Ronca: età, di dov’è, fidanzato, foto e Instagram

A molti il suo nome potrebbe risultare familiare, e a buon diritto, dal momento che Anastasia Ronca è salita alla ribalta nel 2021 quando è entrata a far parte della nona edizione di Temptation Island. Ora, la troviamo in prima serata a Striscia la Notizia, insieme alla sua collega velina. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è, la biografia

La giovane Anastasia è di origini campane ed è stata una delle single tentatrici del programma Mediaset, anche se in precedenza aveva già preso parte a diversi programmi televisivi. Ad ogni modo, il suo trampolino di lancio definitivo è avvenuto quando è stata nominata la velina bionda di Striscia la Notizia nel 2022.

Gli studi e l’esordio come velina

Purtroppo sulla sua biografia, non si hanno molte notizie a dire il vero. Lei è molto giovane, è nata nel 2001 e viene da Somma Vesuviana, un piccolo e caratteristico comune in provincia di Napoli. Stando a qualche indiscrezione, pare abbia frequentato Sul suo percorso di studi è noto che ha frequentato, lasciando da giovanissima la sua famiglia per inseguire i suoi sogni nel cassetto. Diventando velina, certo, uno di questi sogni si è già realizzato!

Vita privata della velina

Dopo diversi spostamenti, ora, dal suo amato sud Italia, si è spostata definitivamente a Milano. Qui lavora anche come modella e fotomodella. All’attuale vanta moltissime partecipazioni in diverse campagne pubblicitarie e, tra le altre cose, a soli 19 anni è entrata nel corpo di ballo di Colorado, il noto programma Mediaset di comici e stand up.

Vita sentimentale

Per quanto riguarda l’amore, lei al momento si dichiara single, motivo per cui fece parte delle tentatrici dell’Isola nella sua nona edizione. Ancora non si hanno notizie certe su di un presunto fidanzato, e nessuna foto sui sociale sembra smascherarla definitivamente su questo fronte.

Curiosità che non ti aspetti

Anastasia ha ereditato dalla madre, la mania dell ’ordine.

La modella ha praticato da sempre ginnastica artistica .

. Sogna di fare l’ attrice;

Un altro dei suoi sogni nel cassetto è quello di diventare una stilista.

