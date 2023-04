Striscia la Notizia, chi è la nuova velina mora: ecco quando torna Cosmary Fasanelli

Questa sera sul bancone di Striscia la Notizia ci sarà una nuova velina mora. Stop forzato per Cosmary Fasanelli che, come rende noto il tg satirico di Antonio Ricci, non sarà presente questa sera sul celebre bancone a causa di un’indisposizione. Se non è chiaro per quante puntate la ragazza resterà lontana dal piccolo schermo, l’identità della sua sostituta è stata già svelata. Di chi si tratterà?

Striscia la Notizia, da stasera tornano Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Stop forzato per la velina di Striscia Cosmary Fasanelli

Da stasera, venerdì 28 aprile, al fianco della velina bionda Anastasia Ronca ci sarà Marcia Thereza Araujo Barros. Italo brasiliana, la ragazza non è un volto nuovo della televisione, come si apprende dalle storie Instagram postate sul profilo di Striscia: “In prestito da Paperissima Sprint, da questa sera Marcia torna a ballare sul bancone di Striscia”.

Chi è la sostituta Marcia Tereza Araujo Barros

Marcia Tereza Araujo Barros ha 24 anni ed ha una bellezza indiscutibile, oltre che un fisico mozzafiato. Lo scorso 2 dicembre la modella e ballerina aveva già danzato sul bancone del noto tg satirico e questa sera è pronta a farvi ritorno. Inoltre, lo scorso ottobre sempre su Canale 5 ha esordito nel programma Paperissima Sprint al fianco dell’intramontabile Gabbibbo e di Roberta Lanfranchi. Rispetto invece al ritorno sul bancone di Striscia, la giovane si dice essere davvero emozionata: “Emozionatissima! Questa sera ci vediamo (in riferimento al Gabbibbo) ” queste le sue parole in un post su Instagram.

Vita privata e social

Per quel che riguarda la vita privata, la giovane è sentimentalmente legata a Jacopo Balladelli, uomo lontano del mondo dello spettacolo e della luce dei riflettori. Marcia Tereza Araujo Barros è molto attiva su Instagram, social con il quale condivide diversi scatti con i propri beniamini. La modella può vantare la bellezza di oltre 16mila follower.