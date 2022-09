Sylvester Stallone: chi è, età, carriera, film, oggi, ex moglie, figli e Instagram

Tornano ad accendersi i riflettori sul salotto di Silvia Toffanin. Anche oggi la conduttrice è pronta ad accogliere a Verissimo volti noti del panorama cinematografico, televisivo e non solo… Oggi tra gli altri a raccontare della sua vita privata e della sua carriera ci sarà un attore di Hollywood: Sylvester Stallone.

Chi è Sylverster Stallone?

Micheal Sylvester Gardenzio, al grande pubblico noto come Sylvester Stallone, è nato a New York il 6 luglio del 1946 ma quando aveva ancora 12 anni si trasferisce con la mamma a Philadelphia. Ed è la mamma che gli ha trasmesso la passione per lo sport, tanto che il giovane Sylvester frequenta la palestra della mamma per praticare qualsiasi tipo di attività sportiva.

Carriera

Studia a Ginevra in Svizzera, ma lascia gli studi poco prima della laurea per tornare a negli Usa e iscriversi alla facoltà di Drammaturgia. Per mantenersi agli studi fa i lavori più disparati. Ma ben presto la sua vita cambierà quando nel 1970 a soli 24 anni ha una parte nel film The party af Kitty and Stud’s. Il vero successo per Stallone arriverà però con Rocky qualche anno più tardi.

Rocky diventerà un sequel proprio per il successo, del tutto inaspettato, ottenuto nella sua prima pellicola. Ma la fama di Stallone è legata anche al personaggio di Rambo e anche in questo caso ci saranno più capitoli.

Le mogli dell’attore, il divorzio

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore di Hollywood, ha avuto 3 storia d’amore importanti. Prima nel 1974 sposa Sasha Czack con la quale ha due figli, ma dopo 10 anni i due si separano. A seguire Stallone sposa Brigitte Nielsen, ma anche questa unione è destinata finire. Dopo due anni i due si lasciano. Sylvester si sposa una terza volta nel 1997 con la modella Jennifer Flavine i due hanno tre figlie.

I figli

L’attore ha in tutto 5 figli due avute dal primo matrimonio tre dal terzo. Purtroppo l’attore ha subito un terribile lutto ha perso il suo primogenito trovato morto in un appartamento di Los Angeles nel 2012.

Instagram

Sul profilo @sylvesterstalloneofficial l’attore conta ben 491mila follower