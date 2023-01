Tali e Quali, anticipazioni sabato 21 gennaio 2023: concorrenti e imitazioni, come quarto giudice arriva Cannavacciuolo

È tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata dello show Tali e Quali! Al via il terzo appuntamento del varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti che a partire dalle 21.25 è pronto ad allietare la serata dei propri affezionati telespettatori. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 21 gennaio. Anche in questa terza puntata della trasmissione saranno pronti ad esibirsi sul palco artisti non professionisti, scelti dalla redazione per la loro somiglianza con i personaggi musicali che si apprestano a presentare sul palco. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda sabato? Ecco qualche piccola anticipazione.

Anche il terzo appuntamento con l’amata e seguita trasmissione si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Ricordiamo che la giuria, alla quale spetta il compito di giudicare le esibizioni, è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio ed un quarto giudice, ‘tale e quale’ allo chef Antonino Cannavacciuolo. Come ospiti fissi della trasmissione troviamo invece il comico Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Anche per questa terza puntata dello show, i colpi di scena non mancheranno e senza dubbio l’emozione da parte dei partecipanti in gara è tanta; infatti oltre all’esibizione in senso stretto che li vede calcare il palco di Rai1 per la prima volta, i concorrenti provano anche il brivido di essere seguiti dal team di professionisti, truccatori, parrucchieri, costumisti, coreografi, vocal ed actor coach, che lavorano nella trasmissione ‘Tale e Quale Show’.

L’ascensore

Anche in quest’edizione dell’amata trasmissione è presente il leggendario ‘Ascensore’ mezzo grazie al quale in pochi secondi alcuni candidati cercheranno di convincere la giuria a prendere parte alla puntata successiva dello show nelle vesti di ‘Titolari’. Ci riusciranno? Ed inoltre, chi saranno i due primi classificati che torneranno in gara nella finalissima prevista per il prossimo 4 febbraio? Non ci resta che aspettare domani e sintonizzarci su Rai1 per scoprirlo!