Televoto terza serata Sanremo 2023: quali sono i codici dei cantanti e come votare

Televoto Sanremo 2023. Dopo i giudizi della sala stampa, quella composta da 150 giornalisti e suddivisa in carta stampata, web e radio, il pubblico da casa entra finalmente in gioco. E a partire dalla terza serata, quella di stasera, Amadeus, per la quarta volta consecutiva alla conduzione del Festival, aprirà il televoto. I 28 artisti in gara si esibiranno, ritorneranno sul palco dell’Ariston e questa volta, a fine competizione, la classifica verrà stilata tenendo in considerazione i punteggi dei telespettatori e della giuria demoscopica, quella composta da 300 persone. Ma come fare a votare? E quali sono i codici dei cantanti?

Televoto Sanremo e codici cantanti 9 febbraio 2023

La scaletta ufficiale, con l’ordine di esibizione dei cantanti, è stata svelata nel corso della conferenza stampa. Ecco, quindi, chi salirà sul palco e quali sono i rispettivi codici per votare il preferito:

01 Paola e Chiara

02 Mara Sattei

03 Rosa Chemical

04 Gianluca Grignani

05 Levante

06 Tananai

07 Lazza

08 LDA

09 Madame

10 Ultimo

11 Elodie

12 Mr Rain

13 Giorgia

14 Colla zio

15 Marco Mengoni

16 Colapesce e Dimartino

17 Coma Cose

18 Leo Gassmann

19 Cugini di Campagna

20 Olly

21 Anna Oxa

22 Articolo 31

23 Ariete

24 Sethu

25 Shari

26 Gianmaria

27 Modà

28 Will

Quanto costa e come fare per votare

E come fare a votare? Ci sono diverse opzioni, la scelta è vasta: il pubblico potrà decidere se fare una chiamata da fisso o cellulare o se mandare un sms. Da telefono fisso può votare chi è abbonato a Tim, WindTre, A2A Smart City, Tiscali, Sky Wifi, Brennercom, Irideos, Convergenze, Uno Communications, ma non sarà possibile votare chiamando da telefoni pubblici o dall’estero. Il televoto tramite smartphone, invece, è disponibile per gli utenti Wind Tre, Vodafone, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Ho Mobile e Tim. Per votare da telefono fisso il numero da digitare è: 894001, mentre da mobile con SMS bisogna comporre il 47544751. Si potrà votare per un massimo di 5 volte, per ogni sessione di voto attiva e il costo tramite chiamata è di 0,51 euro Iva inclusa. Per i messaggi, invece, il costo è di 0,50 euro per gli utenti Tim, CoopVoce, Iliad e Poste Mobile, mentre è di 0,51 per gli sms inviati da numeri Vodafone, Ho Mobile e Wind Tre. Pronti a votare il vostro cantante preferito?