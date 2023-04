Terra Amara va in onda oggi e domani 25 aprile 2023? Anticipazioni e data prossima puntata

Oggi il classico appuntamento la soap di Canale 5 Terra Amara, che tiene incollati allo schermo numerosissimi telespettatori, non andrà in onda. Dunque, se anche voi siete curiosi di sapere come evolveranno le vicissitudini di Zuleyha e Yilmaz dovrete portare un po’ di pazienza. Infatti, per il ponte del 25 aprile Mediaset ha apportato qualche modifica al palinsesto, sospendendo sia l’appuntamento con l’amato e molto seguito dating show di Canale 5 Uomini e Donne e “mettendo in pausa” anche la soap Terra Amara. Ma quando torneranno in onda i programmi e cosa vedremo nelle prossime puntate? Ecco per voi qualche anticipazione.

Cosa vedremo al posto di Terra Amara oggi su canale 5

Al post della soap turca Terra Amara oggi su Canale 5 andrà in onda – a partire dalle 13.42 – l’intramontabile e longeva serie Beautiful. Le avventure di Ridge e compagni torneranno dunque a rallegrare il pomeriggio dei telespettatori! A seguire, nello spazio solitamente occupato dai format Terra Amara e Uomini e Donne, verrà trasmesso il film di Inga Lingstrom intitolato: “La casa sul Lago” ma cosa vedremo invece nelle puntate successive di Terra Amara che torneranno ad essere regolarmente trasmesse sul piccolo schermo il prossimo 26 aprile?

Anticipazioni

Ecco qualche piccola anticipazione sulla soap: Demir torna dalla propria trasferta ad Ankara convinto di aver per le mani un grosso appalto ma Sermin, casualmente, informa Hatip sui piani di Demir. Behice continua, invece, a corteggiare Fekili mentre Sabattin chiede a Julide di sposarlo. Nel contempo Zuleyha offende Mujgan accusandola, ingiustamente, si aver maltrattato il piccolo Adnan. Zuleyha chiama Yilmaz per chiedergli di intervenire ma durante il loro incontro va in travaglio. Inoltre, Mujgan ha una forte emoraggia e i medici vorrebbero far nascere il suo bambino perché rischia la vita ma la donna nega il consenso in quanto il bimbo venendo alla luce prematuramente, potrebbe essere in pericolo di vita.