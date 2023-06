Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia: perché e cosa farà ora

Il noto conduttore Tiberio Timperi lascia il suo show Uno Mattina in Famiglia dopo ben 26 edizioni. In questo periodo c’è una ‘girandola’ di conduttori e conduttrici tra Rai, La7 e Mediaset. In tutti questi cambiamenti, dove andrà l’amato Timperi? Quali sono i suoi progetti futuri? Ecco cosa sappiamo su di lui e quale sarà il suo nuovo programma.

Aria di cambiamenti nella tv italiana, anche Timperi va via

Si sono concluse quasi tutte le edizioni dei programmi ‘invernali’ e c’è grande fermento nelle direzioni artistiche dei grandi canali tv italiani. Cambiamenti di palinsesto, ma anche di conduttori e conduttrici. Tutto dovrà essere pronto entro fine estate per ripartire con il piede giusto a settembre. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lasciato Che tempo che fa alla Rai. Myrta Merlino ha salutato L’aria che tira dopo ben 12 anni e sembra che anche Serena Bortone dirà addio a Oggi è un altro giorno. Quali sono i motivi di tutti questi cambiamenti? Pare che sia una questione di share e di visualizzazioni, ma non mancano le critiche: potrebbero essere anche motivi politici.

Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia: ecco perché

Tiberio Timperi è uno dei conduttori italiani più amati di sempre. Ha detto addio al programma con parole molto commosse: “Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi in particolare è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti”. Ma dove andrà il conduttore? Ebbene, la risposta è ormai chiara: condurrà I Fatti Vostri. I motivi di questi cambiamenti non sono chiari, ma tutti i suoi fan sperano tanto che lui riesca ad avere un programma tutto suo molto presto.

Chi sarà il nuovo conduttore di Uno Mattina?

Salvo Sottile lascia la conduzione de I Fatti Vostri e al suo posto ci sarà Timperi. Una delle domande più gettonate adesso è: chi prenderà il posto del celebre conduttore di Uno Mattina in Famiglia? Sembra proprio che sarà Beppe Convertini, al fianco di Monica Setta e Ingrid Muccitelli, dato che le due co-conduttrici sono state riconfermate. Timperi sarò al fianco di Gianni Ippoliti e i due hanno già avuto uno ‘scontro’ in diretta. Questa nuova coppia funzionerà? Lo scopriremo presto, intanto ecco un post del conduttore in cui saluta Massimiliano Ossini per la vacanze estive: