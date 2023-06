Salvo Sottile lascia i Fatti Vostri: chi lo sostituirà (e perché ha lasciato)

Il celebre conduttore Salvo Sottile abbandona il programma i ‘Fatti Vostri’ per dedicarsi ad altri progetti. Tantissimi cambiamenti in Rai e Mediaset, ma cosa sta succedendo davvero? Ecco tutto quello che sappiamo su questa ‘girandola’ di conduttori e conduttrici dei programmi tv. Non solo, vi raccontiamo anche perché Salvo Sottile ha lasciato il talk show e dove andrà.

Perché Salvo Sottile lascia la conduzione de i ‘Fatti Vostri’?

Il noto conduttore Salvo Sottile ha portato grandi guadagni in Rai, mantenendosi sempre sopra la soglia dell’8% di share, un grande risultato per la mattina di di Rai Due. Allora, perché lascia il talk show? I motivi non sono molto chiari, ma in questi giorni stiamo assistendo a grandi cambiamenti: Fabio Fazio e Luciana Litizzetto hanno lasciato la Rai, Marta Merlino ha salutato ‘L’aria che tira’ e anche Serena Bortone abbandonerà ‘Oggi è un altro giorno’. Secondo alcune voci di corridoio, la Rai avrebbe subìto un calo di share e starebbe cercando di rimediare, tant’è che sembra stia discutendo segretamente per portare nei suoi programmi la grande Barbara D’urso.

Chi sostituirà il conduttore?

Salvo Sottile ha condotto lo show i ‘Fatti vostri’ al fianco di Anna Falchi. Lei è stata riconfermata anche per la prossima stagione, mentre lui sarà sostituito, ma da chi? Ebbene, sarà proprio Tiberio Timperi a condurre lo show a partire da dicembre. Per questo motivo, dovrà lasciare la conduzione di Unomattina in Famiglia e al posto di Timperi ci sarà Beppe Convertini, sempre al fianco di Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

L’addio di Silvio Sottile e i suoi nuovi progetti

Non è ancora ben chiaro cosa farà il conduttore, ma secondo alcune voci di corridoio, pare che rimarrà in Rai. Potrebbe spostarsi su Rai 3 e avere un programma tutto suo in prima serata, ma queste sono ancora tutte indiscrezioni non confermate. I suoi impegni con Rai 3 potrebbero iniziare subito e protrarsi per i prossimi mesi, ma non è stato rivelato ancora nessun dettaglio. Pare che lui sia felice di questo cambiamento e alcuni paparazzi hanno immortalato la sera di ieri, 16 giugno, all’Hotel Hilton di Roma. Qui, Salvo Sottile, assieme a Michele Guardì e Giovanna Flora, ha festeggiato con un gran pranzo in nome dei successi della stagione televisiva. I tre si sarebbero salutati con grande affetto.