Tommaso Labate, chi è la moglie Valeria Bilello: età, carriera, foto e Instagram

Un’altra imperdibile puntata con il salotto pomeridiano più amato di sempre: Oggi è un altro giorno, in compagnia di Serena Bortone, la padrona di casa da queste parti. Tra gli ospiti della puntata di oggi, martedì 27 settembre, c’è anche la bellissima Valeria Bilello. Scopriamo qualcosa di più su di lei, continuate a leggere!

Chi è la bella Valeria Bilello

Valeria Bilello nasce a Sciacca, nella provincia di Agrigento il 2 maggio del 1982, sotto il segno zodiacale del toro. Insieme alla famiglia, durante i primi anni dell’adolescenza, si trasferisce a Milano, per esigenze lavorative presumibilmente, e qui compie i suoi studi, diplomandosi, al liceo linguistico. Sono anni di fermento e grandi cambiamenti, perché proprio durante questo periodo Valeria debutta anche nel mondo dello spettacolo, prima come modella per alcuni spot pubblicitari, poi nel 2000 inizia a lavorare come Vj per MTV.

Successivamente, nel 2005, Valeria Bilello lascia poi il network musicale e si trasferisce su All Music. In seguito, inoltre, presenta anche il rotocalco di Canale 5 Nonsolomoda. Infine, solamente dopo aver studiato regia a Milano decide di avviare anche la sua carriera di attrice.

Fidanzato e vita privata

Attualmente è felicemente impegnata con il giornalista Tommaso Labate, volto rinomato della tv e penna del Corriere della Sera. Ma l’attrice ha una valanga di cuori infranti alle spalle: è stata legata, ad esempio, per diverso tempo all’attore Andrea Bosca, anche lui volto noto della fiction italiana. Ancor prima di Boca, invece, la Bilello è stata fidanzata per quasi sette anni con il chitarrista americano Daniel Kessler. Infine, non possiamo dimenticare che fra i suoi ex famosi compare anche Francesco Mandelli de I soliti idioti.

Instagram

Grande successo anche sui social per la Bilello, grazie alla sua magnetica presenza nelle foto: su Instagram vanta ben 89.2K follower.