Totti-Blasi: chi è Alessia Solidani, l’amica di Ilary che ha fatto da tramite con il presunto amante

Totti-Ilary. Sicuramente è una della hairstylist più amate dalle star italiane e, cosa non da poco, è grande amica di Ilary Blasi. Pariamo di lei, Alessia Solidani, colei che per la prima volta – secondo le accuse di Francesco Totti – avrebbe parlato dellla sua separazione in un’intervista al Corriere della Sera. Colei che, inoltre, avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo nuovo misterioso compagno.

Alessia Solidani e l’indiscrezione su Ilary

Ilary e Alessia, che la tra le sue clienti vanta anche altri grandi nomi della tv come Michelle Hunziker, sono cresciute insieme a quanto pare. La Solidani la segue sin dalle prime apparizioni in televisione ed è stata artefice di molti cambi look, dalle parrucche del Grande Fratello alle pettinature più trendy. La parrucchiera più famosa d’Italia ha fondato un vero e proprio marchio – che porta il suo nome, ovviamente – on cinque saloni all’attivo a Roma.

Rapporto oltre il semplice lavoro

Il loro è un rapporto, dunque, che va ben oltre il semplice lavoro. Inoltre, stando alle dichiarazioni esplicita del Pupone, Alessia avrebbe avuto un ruolo determinante nella storia tra Ilary e un altro uomo, probabilmente conosciuto a Milano dove la conduttrice si trovava spesso per girare le sue trasmissioni tv.

Le parole del Pupone

«Le ho guardato il cellulare – ha raccontato Totti come riportato da il Messaggero anche – E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro». La terza persona, continua il numero dieci, era «Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica», mentre l’altro «è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto».

La misteriosa fiamma di Ilary

Messaggi abbastanza eloquenti, ed espliciti, quelli ritrovati sul telefonino di lei. Ma l’uomo misterioso chi è? Si parla di un certo Cristiano. Quest’estate, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci su un certo Cristiano Iovino, personal trainer ed ex fidanzato (tra le altre) anche di Giulia De Lellis.