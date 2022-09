Totti-Blasi, lo zio di Ilary la difende: ‘Noi educhiamo i figli a essere onesti, non furbi’

Francesco Totti qualche giorno fa, dopo la rottura del matrimonio con Ilary Blasi e i mesi di silenzio, ha rotto quel muro. E ha parlato. Ha puntato il dito contro l’ex moglie, l’ha addirittura accusata di aver portato via i suoi preziosi orologi, ma di certo la polemica non è terminata. Tra Fabrizio Corona che ha detto la sua e ha parlato di tradimenti continui e di storia studiata a tavolino e la famiglia della conduttrice, che la difende a spada tratta.

Cosa ha detto lo zio di Ilary Blasi

Lo zio di Ilary Blasi, Stefano, ha da poco pubblicato un post sui social. Si tratta di una foto: al centro una torta di compleanno, attorno a lui le donne della sua famiglia. Ci sono Ilary, le sorelle, le figlie. E la didascalia non lascia certo spazio a dubbi, la frecciatina a Francesco Totti sembra chiara, anche se il nome dell’ex capitano della Roma, ora felice al fianco di Noemi Bocchi, non compare.

“Vi mostro in una unica foto il concetto di famiglia. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti” – ha scritto lo zio di Ilary. “Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto. Invece di quello che conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli a essere onesti, non furbi. Questi siamo noi”.

L’intervista a Verissimo ci sarà?

Intanto, sabato prenderà il via la prossima edizione di Verissimo, che vedrà alla conduzione Silvia Toffanin. E l’attesa è per la possibile intervista di Ilary Blasi: sarà in studio dall’amica e si racconterà? Al momento non c’è nessuna ufficialità, non ci resta che aspettare!