Ultima Fermata, anticipazioni ultima puntata 13 aprile 2022: quali sono le coppie

Il treno sta per fermarsi. E lo sta facendo in maniera definitiva, senza ritorno perché questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultima e imperdibile puntata di ‘Ultima Fermata‘, il programma che ha debuttato poche settimane e che vede al timone Simona Ventura. Una sorta di Temptation Island, che mette al centro le coppie e l’amore, tra gelosie, tradimenti e voglia di allargare la famiglia. Ma cosa succederà stasera? Chi interromperà la propria ‘corsa’ e prenderà un’altra strada?

I protagonisti di Ultima Fermata e le loro storie

Sono quattro le coppie protagoniste dell’ultima puntata di ‘Ultima Fermata’. Questa sera vedremo il confronto finale tra Luca e Stefania, i due che già la settimana scorsa hanno fatto tanto parlare. Da una parte il tradimento di lui, dall’altra una donna ferita che sta cercando di vendicarsi e di far ingelosire il compagno. Cosa decideranno di fare? E ancora, vedremo le storie di Lucia e Manuel, Celeste e Giuseppe, Marco e Valentina. Tutto ruoterà attorno a loro, ai loro faccia a faccia e alle loro scelte finali.

I tradimenti di Giuseppe e la reazione di Celeste

Tra le coppie anche quella formata da Giuseppe e Celeste. L’uomo, stando al racconto di Celeste, l’avrebbe tradita. E non solo una volta. E mentre lei, dai video, sembra disperata, lui pare deciso a cambiare vita. Cosa succederà?

Il rapporto di Marco e Valentina

E ancora, protagonisti Marco e Valentina. Lui è stanco di essere trattato come un bambino, lei invece è alla ricerca di risposte concrete. Vuole sapere se davvero lui sia innamorato. E ha poco tempo per deciderlo, per capirlo.

Il matrimonio saltato di Lucia e Manuel

Lucia e Manuel hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. Alla base della loro crisi ci sarebbe la monotonia di lui, che ha addirittura fatto ‘saltare’ il matrimonio, inizialmente fissato per il 6 giugno. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?