Uomini e Donne 2022, anticipazioni prime puntate: Riccardo e Ida, lo scontro in studio

Ne sono successe di tutti i colori nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio. La porte dello show si sono aperte subito con un accesissimo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Una volta finito questo ennesimo botta e risposta Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la dama di origini bresciane e il nuovo cavaliere con cui è uscita in questi giorni. Per lei è arrivato anche un nuovo pretendente.

Riccardo Guarnieri si scontra con un nuovo cavaliere

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che c’è stato anche uno scontro tra l’ex di Ida Platano e il nuovo cavaliere che è venuto appositamente in studio per conoscerla. I due hanno sfiorato praticamente la rissa, tanto che la stessa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire: “Maria fa stringere la mano ai due…” La suddetta fanpage ha rivelato che ieri in studio il cavaliere tarantino, che la scorsa settimana si è dichiarato a Federica, si è detto convinto che Ida provi ancora qualcosa nei suoi confronti. A quel punto è intervenuta la conduttrice: “Fa elencare ad Ida tutti i pregi di Riccardo, che si commuove…”

Federico N. elimina le corteggiatrici

Successivamente la fanpage ha riportato che nella registrazione di ieri ampio spazio è stato dato ai protagonisti del cosiddetto ‘Trono Classico’. In questa occasione Maria De Filippi ha mandato in onda le esterne che hanno fatto i due tronisti con le corteggiatrici. Il tronista Federico N. ha deciso di eliminare una ragazza e per lui sono arrivate in studio anche altre ragazze, ma le ha rimandate tutte a casa.