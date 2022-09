Uomini e Donne, anticipazioni seconda puntata: i tronisti, il bacio tra Ida e Alessandro, cosa vedremo

Le registrazioni di Uomini e Donne hanno preso il via: i tronisti sono stati presentati, i cavalieri e le dame del parterre femminile si stanno conoscendo. Ma il pubblico di Canale 5, appassionato da sempre al dating show, dovrà pazientare ancora un po’ perché la trasmissione partirà il 19 settembre. Eppure, come si può immaginare, in rete già circolano le prime anticipazioni e indiscrezioni per i più curiosi.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Sono quattro, come sempre, i nuovi tronisti di Uomini e Donne: due ragazze e due ragazzi. Sul trono siederanno Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo, e Lavinia, una giovane di Roma. Accanto a loro, poi, ci saranno Federico Dainese, volto già noto perché ha partecipato come corteggiatore di Veronica Rimondi, e Federico N, anche lui romano, nella vita un ingegnere aerospaziale. Riusciranno a trovare l’amore?

Ida e Alessandro Vicinanza

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoover, in studio tra il parterre maschile e femminile sono stati confermati diversi personaggi. Troveremo Catia Franchi, Daniela, Giovanna, Alessandro, Pinuccia e Alessandro, Ida, Riccardo. E Ida sarà protagonista delle prime puntate perché pare sia tornata a frequentare l’ex Alessandro Vicinanza: tra loro sarebbe scattato addirittura un bacio. Un ritorno di fiamma? E come reagirà Riccardo?