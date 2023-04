Uomini e Donne, Andrea Foriglio e il biglietto alla tronista Nicole: cosa è successo

Nicole Santinelli e Andrea Foriglio di nuovo sotto ai riflettori dopo il caos che è scoppiato sui social e in studio a Uomini e Donne. Sembrerebbe infatti che Andrea abbia passato un bigliettino a Nicole durante un ballo. Un fatto che non è andato giù agli altri tronisti. Ma andiamo a scoprire cosa è successo durante la puntata.

Uomini e Donne, Andrea e Nicole e il bigliettino incriminato

La tronista Nicole Santinelli è stata accusata di vedersi con Andrea al di fuori delle puntate e delle date indicate dal programma condotto da Maria De Filippi. Un’accusa pesante che è scaturita dopo il gesto avvenuto in studio nella puntata del 7 aprile. Durante un ballo Nicole ha ricevuto un biglietto da Andrea. Riccardo Guarneri se n’è accorto e lo ha segnalato alla redazione. Il tutto è finito al centro di una bufera. La tronista ha negato di vedersi con Andrea al di fuori dello show e ha affermato di non ricordarsi neanche cosa c’era scritto nel biglietto.

Cristian Di Carlo esce da Uomini e Donne

Sembra che più di tutti a rimanerci male sia stato Cristian Di Carlo, che ha deciso di eliminarsi dal dating show di Maria De Filippi, mentre Carlo Alberto ha detto di volersi prendere una pausa per decidere se continuare o meno. Dita puntate sulla tronista anche da parte di Gianni Sperti, che ha chiesto di cacciare Nicole dal programma.