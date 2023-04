Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 aprile 2023: il trono di Nicole e l’eliminazione di Cristian, ultime news su Armando

Dopo aver visto al centro dello studio Claudio, che ha deciso di conoscere meglio Gabriella (tra non poche polemiche) e Aurora Tropea. E dopo aver visto la sfuriata di Armando Incarnato, che è stato ‘preso di mira’ da tutti, da Riccardo e dall’opinionista Gianni, oggi torna Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra storie d’amore che nascono, conoscenze, fraintendimenti, scontri e confronti. Ma cosa vedremo nella puntata di mercoledì 12 aprile? La padrona di casa, Maria De Filippi, su chi punterà i riflettori? Si tornerà a parlare di dame e cavalieri o si concentrerà sui giovani, tra tronisti e corteggiatori?

Andrea Foriglio e il biglietto a Nicole oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata che è stata registrata venerdì scorso. E, molto probabilmente, come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, si darà spazio alla tronista Nicole Santinelli, che è all’inizio del suo percorso. E che ha già dovuto fare i conti con diverse polemiche e frecciatine. Prima il dibattito con la dama Roberta Di Padua, poi i dubbi di molti. Nella puntata di oggi si parlerà del suo corteggiatore e osteopata romano Andrea Foriglio, che le ha lasciato un biglietto durante un ballo. Lei cercherà di giustificarsi e di dire che non era nulla di importante, ma i conti, a molti, non tornano.

L’eliminazione di Cristian

Dopo questo ‘teatrino’ il corteggiatore Cristian Di Carlo, anche lui di Roma, deciderà di auto eliminarsi e di lasciare lo studio. Lei ha sempre definito il ragazzo il più vero, quello con il reale interesse. Andrà a ricercarlo? E come avrà reagito l’altro pretendente, Carlo Alberto? Nicole e Andrea si sono messi d’accordo? Molti hanno dei dubbi, ma non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà!

Armando Incarnato ritorna a Uomini e Donne?

Ma non finisce qui. Oggi molto probabilmente si tornerà a parlare di Armando, che ieri ha lasciato lo studio tra urla e rabbia. Stando alle anticipazioni, nella puntata che è stata registrata sabato il cavaliere è tornato in studio e ha avuto un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti. Arriverà la tregua? L’appuntamento, intanto, è per oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5!