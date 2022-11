Uomini e Donne, anticipazione 30 novembre 2022: le esterne di Lavinia e Federico, ultime news sul trono over e classico

Dopo aver visto al centro dello studio Riccardo Guarnieri, che ha dato una sorta di esclusiva a Gloria. E dopo aver ascoltato il racconto di Biagio, che sta conoscendo meglio Silvia dopo una notte trascorsa insieme, tra carezze e passione, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Ma cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi?

Le esterne di Lavinia e Federico oggi a Uomini e Donne

Dopo una buona parte incentrata al trono over, oggi probabilmente verrà lasciato spazio ai tronisti. E, quindi, a Lavinia, a Federico Dainese e a Federico Nicotera. Stando alle anticipazioni, proprio quest’ultimo, sempre più diviso tra Carola e Alice, sarebbe uscito con Alice e avrebbe fatto un’esterna intensa. Il tronista si è raccontato, ma in studio qualcosa è andato storto: è bastata una battuta di Carola, forse infelice, per scatenare il delirio. Cosa succederà?

Federico Dainese, invece, sarebbe uscito con Elena. E con Vincenza, una nuova corteggiatrice: la scelta si nasconde tra loro due?

Lavinia e l’esterna con Alessio

La tronista Lavinia, l’unica donna sul trono perché Federica Aversano ha abbandonato il programma, è uscita in esterna con Alessio Corvino. Ma tra i due non ci sarebbe stato nessun bacio: sono riusciti a chiarirsi? Chissà…

Trono over o classico oggi, ultime news su Riccardo

La domanda dei telespettatori è solo una: trono over o classico oggi? Come sempre anche oggi ci sarà un mix: Maria De Filippi lascerà spazio al trono over, poi ai tronisti, tutti sono lì per cercare l’amore. Probabilmente spazio verrà lasciato a Riccardo, che a quanto pare ha deciso di chiudere definitivamente con Gloria. E di conoscere una nuova dama.