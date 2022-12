Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre 2022: le esterne di Federico, ultime news su Carola, trono over o classico oggi?

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Riccardo Guarnieri, che ha pensato bene di dare un’esclusiva a Gloria, nonostante le dichiarazioni poco felici, e l’esterna di Lavinia con Alessio Campoli, oggi cosa succederà nel salotto della De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o i riflettori saranno puntati, ancora una volta, sui giovani? Tutti sono lì con un obiettivo: innamorarsi. E trovare la persona speciale.

L’esterna di Federico con Alice a Uomini e Donne

Molto probabilmente oggi verrà lasciato spazio a Federico Nicotera, il tronista romano che dopo aver eliminato Lucrezia ha deciso di concentrarsi solo su due corteggiatrici. E cioè su Alice, che vive a Siena, e su Carola, la 21enne che l’ha stregato dal primo momento. Stando alle anticipazioni, Federico è uscito in esterna con Alice e si è raccontato molto, mettendo da parte l’orgoglio e le discussioni. Ma è in studio che accadrà quello che nessuno poteva immaginare: Carola si lascerà andare a una battuta infelice e scoppierà il caos.

Le conoscenze di Federico Dainese

Spazio, poi, al tronista Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica, che sta conoscendo meglio Elena, diventata ‘famosa’ in studio per i suoi balli. Tra i due la complicità non manca, ma Fede ha deciso di uscire anche con Vincenza, una nuova ragazza: sarà lei la fortunata?

Trono over o classico oggi

Come sempre, quindi, oggi verrà lasciato spazio a dame e cavalieri, ma anche ai tronisti. E probabilmente vedremo anche la sfilata delle donne, che stando alle anticipazioni è stata vinta da Cristina, ex fiamma di Armando. Non ci resta che sintonizzarci, quindi, su Canale 5 a partire dalle 14.45 per seguire Uomini e Donne. E per iniziare al meglio il mese di dicembre!