Uomini e Donne, anticipazioni 1 marzo 2022: nuove corteggiatrici per il tronista Luca

Dopo aver visto al centro dello studio una nuova corteggiatrice per Biagio, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, e dopo aver accolto a braccia aperte Sossio e Ursula, i due che proprio sotto i riflettori si sono innamorati e sono diventati genitori di Bianca, oggi torna il classico appuntamento con Uomini e Donne. L’attenzione sarà puntata ancora sul trono over o verrà dato spazio ai giovani, e quindi alle esterne di Luca e Matteo, che sono lì per trovare l’amore?

U&D, le ultime novità sul trono di Luca: chi sono le nuove corteggiatrici

Luca Salatino, dopo il ‘no’ secco ricevuto da Roberta Ilaria Giusti, che a lui ha preferito Samuele, è pronto a rimettersi in gioco, questa volta nei panni del tronista. Sta conoscendo, in particolar modo, due corteggiatrici, ma per lui ci saranno delle novità: oltre a Lilli e Soraia, lo chef e pugile romano ha deciso di portare in esterna Alessandra. E tra i due tutto si può dire tranne che manchi la complicità. Piccola discussione, invece, con Soraia: Luca è molto attratto da lei fisicamente, ma è solo quello o c’è anche un’intesa mentale? La corteggiatrice farà un passo indietro, delusa dal suo atteggiamento?

Perché Matteo Ranieri è assente

Dopo la parentesi su Luca Salatino, l’attenzione sarà puntata sull’altro tronista, Matteo Ranieri. Il giovane, però, non sarà presente in studio. Il motivo? La sua unica corteggiatrice, Federica, è a casa con la febbre e forse la presenza di Matteo non trova ragione di esistere: deciderà di conoscere altre ragazze? O la scelta sarà la bella napoletana, mamma di un bambino? E con Denise è davvero finita? Non ci resta che aspettare le 14.45 per seguire tutte le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne!