Uomini e Donne, anticipazioni 10 marzo 2023: Silvio e Gemma, ultime news su Lavinia, trono over o classico oggi

Dopo aver visto le esterne dei giovani tronisti, Luca, Nicole e Lavinia, che forse è quasi pronta per la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, e dopo aver visto, tra non poche polemiche, voti e ‘palette’ la sfilata dei cavalieri del trono Over, con la vittoria di Armando Incarnato, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Che da anni, ormai, appassiona il pubblico di Canale 5. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità e non poche discussioni. Maria De Filippi, padrona di casa, oggi a chi lascerà spazio? Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la puntata registrata il 6 marzo, la prima dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Gemma e l’esterna ‘piccante’ con Silvio a Uomini e Donne oggi

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda una parte della puntata registrata il 6 marzo scorso. E, forse, si inizierà a parlare di Gemma, la dama di Torino, che sta conoscendo meglio Silvio, un uomo intraprendente e passionale. I due sono usciti insieme, hanno trascorso una giornata in una spa, tra momenti ‘piccanti’. E ne vedremo, sicuramente, delle belle in studio con gli opinionisti.

Le esterne di Lavinia e Nicole

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi si potrebbe anche parlare delle due troniste, Lavinia e Nicole. La prima ha portato in esterna Alessio Corvino e la complicità è sotto gli occhi di tutti, anche del rivale Alessio Campoli che è stato lasciato lì, sulle poltroncine. Per quanto riguarda Nicole, invece, ci sarà l’ennesimo battibecco con Roberta, dama del parterre femminile del trono Over, che ha invitato Andrea, il corteggiatore della tronista, a ballare. E si è un beccata un ‘no’. Tra le due arriverà una tregua?

Riccardo e Roberta, Gianni contro Aurora

E sempre Roberta potrebbe essere protagonista perché forse con Riccardo non è davvero finita: i due ricominceranno a vedersi? L’opinionista Gianni, invece, si scaglierà contro Aurora Tropea, che è ritornata in studio dopo anni. E che, secondo lui, in passato non avrebbe certo parlato bene della trasmissione. Cosa succederà?

I colpi di scena non mancheranno, l’appuntamento è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45!