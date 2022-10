Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre 2022: ultime news su Ida e Claudio, le esterne dei tronisti, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno deciso di conoscersi meglio tra non poche diffidenze di lei che non si fida del corteggiamento del bel ragazzo di Salerno, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma questa volta, ora che siamo nel bel mezzo della settimana, i riflettori saranno puntati ancora sui protagonisti del trono Over o si lascerà spazio alle esterne dei quattro tronisti, che sono lì come tutti per trovare l’amore?

Come va la conoscenza tra Ida Platano e Claudio

Dopo aver archiviato la storia con Riccardo, Ida sembra convinta e decisa ad andare avanti. E sta conoscendo meglio Claudio, un nuovo cavaliere napoletano che nella vita lavora come personal trainer. Oggi, probabilmente, verrà lasciato spazio a loro: stanno continuando a frequentarsi? Sarà la volta buona o Ida faticherà a trovare la persona giusta per lei?

Le esterne dei tronisti oggi a Uomini e Donne

Maria De Filippi, poi, potrebbe dedicare un bel po’ di spazio ai quattro tronisti e forse potrebbe partire dalle esterne delle due ragazze, Federica e Lavinia. Che si stanno ‘contendendo’ il corteggiatore Alessio. Ci saranno altri colpi di scena? Il ragazzo prenderà una decisione?