Uomini e Donne, anticipazioni 13 dicembre 2022: ultime news su Pinuccia, le esterne dei tronisti e i baci, trono over e classico oggi

La settimana prosegue, così come prosegue l’appuntamento classico e imperdibile con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono ritornati innamorati e felici come non mai, tra non poche polemiche di Riccardo, ex della dama di Brescia, oggi la puntata si aprirà con Pinuccia. Con la dama del trono Over che tanto sta facendo chiacchierare: lei è innamorata di Alessandro, un arzillo signore di 92 anni. Ma per lui si tratta solo di un’amicizia. E Pinuccia questo non vuole capirlo.

Pinuccia sviene a Uomini e Donne?

Come già detto, quindi, la puntata di oggi si aprirà con Pinuccia e con la padrona di casa, Maria De Filippi, che cercherà di fare da paciere. Ma la dama non ne vuole sapere e continuerà a scagliarsi contro Alessandro perché si sente poco considerata. E contro i due opinionisti Tina e Gianni, tra imitazioni e insulti. Stando alle anticipazioni, Pinuccia alla fine si butterà a terra: uno scherzo o è svenuta davvero? Insomma, oggi la De Filippi dovrà lavorare. E pure tanto per placare la protagonista del dating show.

Federico Nicotera e il bacio con Carola

Come sempre, però, a Uomini e Donne ci sarà un ‘mix’. E anche oggi si parlerà sì del trono over, ma anche dei giovani e verrà dato spazio al tronista Federico Nicotera, che ha portato in esterna la 21enne Carola. Dopo alti e bassi e incomprensioni, i due hanno buttato giù le armi e ogni maschera e si sono lasciati andare a un lungo bacio. Come reagirà la ‘rivale’ Alice?

Le esterne di Lavinia

Ma non finisce qui. Molto probabilmente Maria De Filippi lascerà spazio anche a Lavinia, la giovane tronista romana divisa tra due ragazzi: Alessio Corvino, napoletano, e Alessio Campoli, volto noto di Uomini e Donne. Come prosegue la loro conoscenza? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprire cosa accadrà nel salotto più amato di sempre.