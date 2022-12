Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre 2022: ultime news su Riccardo e Armando, le esterne dei tronisti, trono over o classico?

Dopo aver visto l’ennesimo battibecco in studio tra Pinuccia e gli opinionisti con Maria De Filippi che è dovuta intervenire per riportare un po’ di ordine e il bacio emozionante tra Carola e Federico Nicotera, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà? I riflettori saranno puntati sul trono over, quindi su dame e cavalieri, o sui giovani? Tutti, d’altra parte, sono lì con un obiettivo: innamorarsi. E trovare una persona in grado di fargli battere il cuore.

Le ultime novità su Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

Oggi, dopo aver visto il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che sono sempre più complici e innamorati, si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri, del cavaliere di Taranto più discusso e chiacchierato di sempre. Dopo aver archiviato la storia con Ida, Riccardo si è messo di nuovo in gioco e sta conoscendo, ancora meglio, Gloria Nicolini. Eppure tra i due le cose non funzionano. E oggi, molto probabilmente, il rapporto verrà chiuso. E una volta per tutte.

Armando conosce due dame

Ma non finisce qui. Protagonista della puntata di oggi potrebbe essere anche Armando Incarnato, uno dei cavalieri più chiacchierati. Lui, dopo aver chiuso la storia con Cristina (forse mai iniziata) e la conoscenza con Antonella, ha deciso di continuare a credere all’amore. E oggi scenderanno tre dame per lui, che penserà bene di conoscerne due. Tra loro due si nasconde la fortunata?

Le esterne di Lavinia e Federico

Non è ancora certo, ma è probabile che Maria anche oggi dia spazio ai giovani. E alle esterne di Lavinia e Federico. La prima ha portato in esterna Alessio Corvino, che le ha fatto conoscere la ‘sua’ Caserta, mentre il secondo è uscito con Carola Carpinelli e tra i due è scattato l’ennesimo bacio. La ‘rivale’ Alice non si è presentata. Come reagirà il tronista?