Uomini e Donne, anticipazioni 14 novembre 2022: ultime news su Ida, Alessandro, Riccardo e Roberta, trono classico o over oggi

Inizia una nuova settimana e torna il classico e imperdibile appuntamento su Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona i telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro del trono over, che ha deciso di conoscere meglio Michela, una bellissima donna di 80 anni, i riflettori venerdì scorso sono stati puntati, ancora una volta, su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra di loro anche Alessandro e Roberta. Ma cosa succederà oggi nel salotto televisivo di Maria De Filippi?

Oggi a Uomini e Donne le ultime novità su Ida e Alessandro

Dopo una dichiarazione d’amore, non proprio chiara, di Riccardo Guarnieri, che sembrerebbe essere ancora innamorato della sua ex Ida, oggi in studio entrerà Alessandro, il nuovo ‘fidanzato’ della dama di Brescia. Lui, infatti, stava uscendo con Roberta, quando ha capito che il suo cuore batteva per Ida e ha deciso di dichiararsi, mettendo da parte le paure. Una dichiarazione non vista bene da Riccardo, che la settimana scorsa ha addirittura ‘minacciato’ di voler abbandonare il programma. Eppure, continua ad essere poco chiaro e a confondere Ida.

Dall’altra parte Roberta, la dama sedotta da Alessandro. E abbandonata. Lei, nonostante il ballo tanto discusso, è ancora convinta che tra i due, tra il bel salernitano e la Platano, non ci sia proprio nessun amore. Sarà davvero così?

Le esterne dei tronisti oggi

Dopo aver visto le esterne di Lavinia e Federico, che ha avuto l’ennesima discussione con Carola, oggi probabilmente verrà lasciato spazio a Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica, e a Federica, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Come sono andate le loro esterne?

Trono over o classico? Cosa vedremo

Buona parte della puntata, quindi, verrà dedicata a Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta. Ma quasi sicuramente Maria De Filippi lascerà spazio anche ai tronisti. Tutti, d’altra parte, sono lì con la speranza di trovare la persona giusta, quella che faccia battere il cuore.