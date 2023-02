Uomini e Donne, anticipazioni 15 febbraio 2023: l’esterna di Lavinia con Alessio Corvino, ultime news sul trono di Nicole

Siamo nel bel mezzo della settimana, ma nulla cambia per i telespettatori, per gli affezionati del dating show Uomini e Donne. Anche oggi, a partire dalle 14.45, Maria De Filippi è pronta a regalare grandi emozioni, tra protagonisti del trono over e giovani. Tutti, lo ricordiamo, sono lì per conoscersi e innamorarsi perché il fulcro della trasmissione, amatissima, resta l’amore. Dopo aver visto il ‘teatrino’ tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro, oggi i riflettori saranno puntati sulle troniste Nicole e Lavinia? La prima è una new entry, la seconda è a un passo dalla scelta.

Lavinia e Alessio Corvino oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, oggi si tornerà a parlare del troni di Lavinia Mauro. Dopo l’esterna emozionante con Alessio Campoli e i regali per il suo compleanno, tra torta e cuscini a forma di cuore, oggi Maria De Filippi farà entrare in studio il ‘rivale’, Alessio Corvino. Anche con lui l’esterna è andata molto bene, i baci non sono mancati. A quanto pare, Corvino ha deciso di portare a Lavinia il suo regalo di natale: un bracciale e un collage di foto. Sarà lui la scelta? Per la tronista il suo sarà un sì, non ha dubbi. E gli occhi non mentono mai!

Le esterne di Nicole, Federico riprende Carola

Ma non finisce qui. Spazio verrà dato anche alla tronista Nicole, la nuova arrivata, che ha portato in esterna tre ragazzi e ha eliminato Rocco. Lei è schietta, determinata, sa cosa vuole. Quanto a Federico, invece, il tronista ha spiegato in studio, davanti ad Alice, che andrà a riprendere e a cercare Carola, la corteggiatrice che la scorsa settimana aveva abbandonato lo studio in lacrime. Insomma, la scelta sembra ancora lontana, ma chissà…Uomini e Donne non smette di regalare colpi di scena e grandi emozioni.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale 5!