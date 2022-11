Uomini e Donne, anticipazioni 15 novembre 2022: le esterne dei tronisti, ultime news su Riccardo e Ida, trono over o classico oggi?

Dopo aver visto il continuo scontro tra Ida e Riccardo, con la dama di Brescia che ha deciso di ballare al centro dello studio con l’altro pretendente, Alessandro, e dopo aver visto l’esterna di Lavinia, che sta conoscendo meglio Francesco e ha deciso di chiarire con Alessio Campoli, oggi cosa succederà nel salotto televisivo di Uomini e Donne? Maria De Filippi lascerà spazio a cavalieri e dame del trono Over o l’attenzione sarà puntata sui giovani tronisti?

Le esterne di Federica a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, verrà lasciato spazio a Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo che ha deciso di mettersi in gioco e di sedersi sul trono. La bella tronista sta continuando a conoscere il romano Federico? Come procede la loro conoscenza? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per capire cosa succederà nel salotto di Canale 5 di Uomini e Donne!

Le conoscenze degli altri tronisti

Spazio, poi, anche agli altri due tronisti. Federico sta continuando a conoscere Alice e Carola, mentre l’altro ragazzo sul trono sembra sempre più preso da Noemi, la giovane napoletana che per anni ha lavorato come cameriera a Londra. Riusciranno a trovare la persona adatta a loro?

Riccardo lascia lo studio

Tronisti, corteggiatori, ma anche spazio al trono Over. E anche oggi, probabilmente, si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri, che dopo aver dichiarato (non chiaramente) il suo amore per Ida ha deciso di lasciare lo studio. Ci sarà un ritorno di fiamma? Riccardo riuscirà a dimenticare l’ex compagna, che lui aveva intenzione di sposare?