Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre 2022: ultime news su Alice e Federico, le esterne di Lavinia, cosa vedremo oggi

La settimana sta per giungere al capolinea e oggi su Canale 5, a partire dalle 14.45, andrà in onda l’ultimo e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio il cavaliere Giuseppe, tra Daniela e Silvia, e l’esterna di Federico e Carola, con i dubbi del tronista dopo una foto un po’ ‘ambigua’ della corteggiatrice, oggi cosa vedremo nel salotto di Maria De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri o punterà i riflettori sui giovani?

Alice non si presenta in esterna, cosa vedremo a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare del tronista Federico Nicotera, che abbiamo lasciato ‘discutere’ al centro dello studio con Carola. Ma davanti a lui c’è un’altra seduta, ancora vuota: è quella di Alice, l’altra sua corteggiatrice che, stando alle anticipazioni, ha pensato bene di non presentarsi in esterna. Ci sarà un chiarimento? E come avrà reagito il ragazzo a questa presa di posizione?

Le esterne di Lavinia con Alessio

Ma non finisce qui. Molto probabilmente la padrona di casa lascerà spazio anche alla tronista Lavinia, la giovane romana di 25 anni che è lì, nello studio della De Filippi, per innamorarsi. Stando alle ultime anticipazioni, Lavinia ha portato in esterna Alessio Corvino, il tenebroso napoletano: il corteggiatore le ha fatto conoscere la sua città, Caserta. E l’uscita tra i due è stata piacevole, molto emozionante. Ma come reagirà l’altro corteggiatore, Alessio Campoli? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprilo!

Quando si ferma Uomini e Donne per Natale?

Quelle di questi giorni sono le ultime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che per le feste di Natale, come sempre, si fermerà. L’ultima puntata, salvo cambiamenti, andrà in onda mercoledì 21 dicembre, poi Uomini e Donne tornerà a gennaio. Con il nuovo anno e con nuove storie d’amore.