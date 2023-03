Uomini e Donne, anticipazioni 17 marzo 2023: trono over o classico oggi? Ultime news

Dopo aver visto la scelta di Federico Nicotera, il tronista romano che ha deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano con Carola, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ultimo giorno della settimana e ultimo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, che punta i riflettori, ormai da anni, su dame, cavalieri, giovani: tutti sono lì, in quel salotto, con l’obiettivo di innamorarsi e trovare la persona giusta. Da Gemma Galgani, la dama di Torino ormai presenza fissa del programma, ai tronisti Lavinia, Luca e Nicole, che presto dovranno scegliere con la speranza di vedere i petali rossi cadere.

I troni di Lavinia e Luca oggi a Uomini e Donne?

Non è ancora certo, ma probabilmente oggi, archiviata la scelta di Federico, con le sensazioni di Alice, la ragazza che ha dovuto incassare il ‘no’, si ritornerà in studio. E i riflettori saranno puntati sul trono di Lavinia e Luca. La ragazza, che è lì da settembre, sta conoscendo meglio Alessio Corvino e Alessio Campoli, ma non sembrerebbe essere ancora pronta per la scelta. Luca, invece, volto noto del programma, è agli inizi del suo percorso ed è rimasto colpito da Alessandra, un giovane che ha girato il mondo per inseguire la passione per il surf e che ha una particolarità: è semplice, spontanea, per nulla artefatta.

Gemma, Riccardo e trono Over

Tronisti sì, ma anche trono Over. Dopo Desdemona, che è stata invitata a lasciare il programma per via di alcune segnalazioni, oggi Maria De Filippi potrebbe lasciare spazio a dame e cavalieri. E, forse, si potrebbe tornare a parlare di Gemma, che sta conoscendo meglio Silvio. Ma anche di Riccardo, che continua a corteggiare, senza grandi risultati, Cristina. Ci saranno colpi di scena?

+++ ANTICIPAZIONI +++

Oggi andrà in onda uno speciale sul serale di Amici. Niente Uomini e Donne, quindi!

Quando si registrano le prossime puntate

Intanto, come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover, le prossime puntate verranno registrate nel weekend, quello di sabato 18 e domenica 19 marzo 2023. E i colpi di scena, così come le grandi emozioni, non mancheranno!