Uomini e Donne, anticipazioni 18 novembre 2022: le esterne dei tronisti, ultime news su Federica, Ida e Alessandro

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma Galgani, che tra non poche polemiche ha deciso di chiudere la breve frequentazione con Giovanni, e le lacrime di Carola, la corteggiatrice di Federico, che viene continuamente messa in discussione, oggi torna l’ultimo appuntamento della settimana di Uomini e Donne. I riflettori questa volta verranno puntati su dame e cavalieri o si tornerà a parlare dei giovani tronisti, che sono lì per cercare l’amore?

Le esterne di Lavinia oggi a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, molto probabilmente si lascerà spazio a Lavinia, la tronista di Roma che ha deciso di conoscere meglio tre ragazzi: Alessio Campoli, Alessio (di Caserta) e Francesco. Tra di loro si nasconderà la scelta? Lavinia ha deciso di portare in esterna qualcuno di loro? Ci saranno stati altri baci?

Ida, Alessandro e Riccardo e Gloria

Ma non finisce qui. Oggi si tornerà, forse, sul triangolo più chiacchierato di sempre, quello che vede come protagonisti Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Lui si è dichiarato, se non proprio chiaramente, all’ex Ida, che preferisce però conoscere meglio Alessandro. Riccardo riuscirà a voltare pagina e a trovare nel salotto della De Filippi la persona giusta per lui? Pare che Riccardo sia uscito ancora una volta con Gloria e abbia trascorso con lei una notte di passione.

Trono over o classico oggi?

Come sempre, quindi, anche oggi ci sarà un mix a Uomini e Donne. Spazio ai tronisti, forse anche all’addio di Federica Aversano, e alle avventure di dame e cavalieri. Tutti sono lì con un obiettivo: trovare l’amore.