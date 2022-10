Uomini e Donne, anticipazioni 18 ottobre 2022: ultime news su Ida, le esterne, trono Over o classico oggi?

Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, che ha deciso di portare in esterna Francesco, e il battibecco tra Roberta e Alessandro del trono Over, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. A partire dalle 14.45, come ogni giorno, Maria De Filippi aprirà le porte del suo salotto ai telespettatori, tra amori che nascono, litigi e nuove conoscenze. I riflettori saranno puntati ancora sui giovani o verrà lasciato spazio alle dame e ai cavalieri del trono Over?

Oggi le esterne di Federico e Federica a Uomini e Donne

Dopo aver visto le esterne di Lavinia, sempre più vicina al tenebroso Francesco, e quelle di Fede, che quando vede Noemi si imbarazza, oggi probabilmente verrà lasciato spazio alle esterne degli altri due tronisti: Federico, l’ingegnere romano, e Federica, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Come procedono le loro conoscenze? Federica riuscirà a togliersi quella corazza da dura e a lasciarsi andare?

Le ultime news su Ida e Claudio

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, verrà lasciato spazio a Ida Platano, la dama del trono Over che ha deciso di archiviare la storia con Riccardo e di rimettersi in gioco. Ora sta conoscendo Claudio, il cavaliere napoletano e tra i due già ci sono stati dei baci: sarà la volta buona o qualcuno si metterà in mezzo a questa relazione, che è appena nata?

Oggi cosa vedremo a Uomini e Donne

Non è ancora chiaro cosa accadrà oggi a Uomini e Donne, probabilmente come sempre verrà fatto un ‘mix tra giovani e trono Over. Lo spazio verrà lasciato anche a Gemma, che sta conoscendo meglio Roberto? E Pinuccia, si è decisa a lasciar stare Alessandro? Non ci resta che scoprirlo seguendo il dating show a partire dalle 14.45 su Canale 5!