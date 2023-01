Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio 2023: Maria contro Armando, ultime news su Gemma, cosa vedremo oggi

Anticipazioni Uomini e Donne oggi. La settimana sta quasi per giungere al capolinea, il weekend è sempre più vicino, ma anche oggi pomeriggio i telespettatori possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché su Canale 5, come sempre, andrà in onda l’appuntamento fisso e immancabile con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona il pubblico. Tra dame e cavalieri del trono over e giovani tronisti, tutti sono lì alla ricerca dell’amore e della persona giusta, quella in grado di far battere il cuore. Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, e il tronista Federico, sempre più indeciso tra Carola e Alice, oggi pomeriggio cosa succederà? La padrona di casa a chi lascerà spazio?

Maria De Filippi contro Armando oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi, probabilmente, la padrona di casa Maria De Filippi lascerà spazio al trono over. E parlerà di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. Dopo la fine della relazione, forse mai iniziata del tutto, con Cristina Tenuta, il cavaliere napoletano non è uscito più con nessuna ragazza. Eppure, qualcuna per lui ha chiamato. Maria De Filippi si arrabbierà molto, al punto da pensare che Armando si senta quasi un personaggio. E farà riferimento a un ritocchino di chirurgia plastica…chissà!

Alessandro tra Gemma, Cristina e Pamela

Ma non finisce certo qui. Stando alle anticipazioni oggi si tornerà a parlare anche del cavaliere Alessandro, l’uomo di San Giorgio a Cremano che ha conquistato diverse donne. Anche Gemma Galgani. Con lei, però, sarà solo amicizia. E niente di più. Alessandro sta continuando a conoscere meglio Cristina, Pamela e anche Desdemona. Tra di loro si nasconde la fortunata? Nascerà l’amore?

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi pomeriggio, come sempre, a partire dalle 14.45 su Canale 5. La puntata sarà disponibile in replica su Witty Tv, ma anche in tv su LA5 a partire dalle 19.40.