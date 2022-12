Uomini e Donne, anticipazioni 2 dicembre 2022: le esterne di Federico, ultime news su Lavinia, trono over o classico oggi?

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, sempre più divisa tra i due Alessio, il romano e Corvino di Casera e dato spazio al trono over, con le vicende tormentate di Alessandro, tra Desdemona e Antonella, oggi cosa succederà nel salotto? Maria De Filippi lascerà spazio a dama e cavalieri del trono over o i riflettori saranno puntati sui tronisti?

Federico Dainese e le sue esterne a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, verrà lasciato spazio a Federico Dainese, l’ex corteggiatore di Veronica. Dopo l’eliminazione di Noemi, che è stata paparazzata mentre baciava un altro ragazzo, Federico ha deciso di mettersi in gioco. E di fare un’esterna con Elena, che è diventata ‘famosa’ per i suoi balli. E con Vincenza, una nuova corteggiatrice. Tra le due si nasconde la scelta?

Lavinia tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Spazio, poi, a Lavinia, che pare sia uscita ancora una volta con Alessio Corvino. Tra i due ci sarà un punto d’incontro o continueranno a discutere e a non trovarsi? E Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti, come reagirà?

Le ultime news su Riccardo

Non è certo escluso che la padrona di casa, Maria De Filippi, oggi dia spazio a Riccardo Guarnieri, cavaliere discusso e chiacchierato del parterre maschile del trono Over. Lui ha deciso di dare una sorta di esclusiva a Gloria, ma il rapporto non sembra presagire nulla di buono: ci saranno degli sviluppi? Chiuderà quel rapporto? Non ci resta che aspettare le 14.45 e seguire la puntata, che si potrà vedere su Canale 5 o in streaming sul portale Witty. Anche oggi, d’altra parte, ci sarà un mix tra trono over e classico: tutti sono lì con un unico obiettivo. Innamorarsi.