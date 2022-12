Uomini e Donne, anticipazioni 21 dicembre 2022: ultime news su Biagio e Paola, le esterne di Federico, cosa vedremo oggi

Ultimo e imperdibile appuntamento del 2022 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Armando Incarnato dire la sua contro Antonella, che ora sta conoscendo meglio Luca, Maria De Filippi su chi e su quale storia punterà i riflettori? Lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o si parlerà anche dei giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi e uscire con la persona giusta, mano nella mano così da vivere quella storia lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne fino a quando va in onda e quando torna dopo le feste di Natale? Date e anticipazioni

Biagio e Paola oggi a Uomini e Donne

Dopo aver visto al centro dello studio Daniela, che sta conoscendo meglio Claudio, oggi probabilmente si tornerà a parlare del trono Over. O meglio, di Biagio Di Maro, che archiviata la storia con Silvia sta cercando l’anima gemella e si sta mettendo, ancora una volta, in gioco. Stando alle anticipazioni sul sito Isa e Chiara, il cavaliere napoletano si sarebbe avvicinato a Paola: le avrebbe fatto arrivare in camerino una bottiglia e una rosa. Eppure a lei tutto questo corteggiamento non interessa, anzi il contrario. Silvia come reagirà? E Paola cambierà idea su Biagio? Chissà…

Le esterne di Federico Dainese

Trono over sì, ma anche spazio ai giovani. Oggi pomeriggio, per concludere in bellezza il 2022, si parlerà di Federico Dainese, che dopo aver avuto il Covid è tornato in trasmissione. Federico sta conoscendo meglio Vincenza, è sempre più interessato a lei. Ma come reagirà Elena? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprirlo.

Quando torna Uomini e Donne dopo le feste di Natale?

Uomini e Donne va in vacanza e si ferma per Natale. Quella di oggi, infatti, sarà l’ultima puntata del 2022, poi il 22 e 23 dicembre alle 14.45 andrà in onda il daytime di Amici, che terrà compagnia al pubblico fino alle 15.20 circa. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, invece, per i primi giorni di gennaio 2023, sicuramente subito dopo l’Epifania. Con nuove storie e nuovi racconti di vita.