Uomini e Donne, anticipazioni 23 marzo 2023: le esterne di Nicole, Armando contro Paola, cosa vedremo oggi

La settimana prosegue e oggi, come sempre, nulla cambia per i telespettatori: anche di giovedì, infatti, andrà in onda Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, che hanno deciso di darsi un’altra possibilità, Lavinia sempre più delusa di Alessio Corvino e il tronista Luca che sta conoscendo meglio Chiara, oggi cosa succederà? La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri o si tornerà sui giovani tronisti? Ecco tutte le anticipazioni.

Oggi le esterne di Nicole a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la puntata registrata domenica 19 marzo scorso. E, molto probabilmente, si tornerà a parlare della tronista Nicole, che è all’inizio del suo percorso. Lei ha portato in esterna Carlo, un nuovo corteggiatore, ma anche Andrea Foriglio, l’osteopata che interessava a Roberta Di Padua. Tra non poche polemiche. Come ha reagito il ‘rivale’ Cristian? Lui, a quanto pare, si è mostrato un po’ deluso e infastidito. Per la tronista Nicole, poi, è arrivato un nuovo corteggiatore, che sembra quasi perfetto, un cavaliere: nasconderà qualcosa?

Paola ha un manager? La polemica in studio

Ma non finisce certo qui. Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare anche del trono Over. Archiviato il momento di Silvio e Gemma, i riflettori saranno puntati su Paola Ruocco, una delle dame del parterre femminile più discusse e chiacchierate di sempre. Lei verrà accusata da Armando di avere un agente, proprio come Desdemona. E in studio, quindi, non mancheranno le polemiche!

La sfilata femminile

Nella puntata di venerdì di Uomini e Donne, l’ultima della settimana, invece, vedremo la sfilata delle dame del parterre femminile dal titolo ‘Ti lascio senza fiato’. Chi vincerà? Le risate, come sempre, non mancheranno!