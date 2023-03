Uomini e Donne, anticipazioni 24 marzo 2023: Armando contro Paola, oggi la sfilata delle dame

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Silvio, corteggiatore di Gemma, rifiutare una dama, e la tronista Nicole, che sta conoscendo meglio Carlo, che sembra l’uomo perfetto, e Andrea Foriglio, oggi torna la trasmissione di Maria De Filippi. Come si concluderà la settimana? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o si tornerà a parlare dei giovani tronisti e corteggiatori? Tutti, lo ricordiamo, sono lì con un obiettivo ben preciso: innamorarsi.

Armando Incarnato contro Paola oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la puntata registrata domenica scorsa e, come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni in anteprima, si tornerà a parlare del trono Over. Protagonisti saranno da una parte Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati dal parterre maschile, dall’altra Paola Ruocco, la ‘rivale’ di Gemma non vista di buon occhio dall’opinionista Gianni. Secondo il cavaliere Paola, un po’ come è accaduto per Desdemona, ha un manager alle spalle e sfrutterebbe il programma per farsi pubblicità. Sarà così? E cosa accadrà in studio?

La sfilata delle dame del Trono Over

Ma non finisce qui. La puntata di oggi, molto probabilmente, si concluderà con la sfilata delle dame del parterre femminile del trono Over. E il titolo sarà ‘Ti lascio senza fiato’. Chi verrà promossa dalla stilista? E chi, invece, bocciata? Quale sarà la classifica, chi trionferà? Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14.45, per scoprire tutto quello che accadrà. Tra polemiche, emozioni e grandi colpi di scena!

Quando verrà registrata la scelta di Lavinia

Le prossime puntate di Uomini e Donne, quelle che vedremo da lunedì 27 marzo, molto probabilmente verranno registrate nel weekend di sabato 25 e domenica 26. Non è ancora nulla di certo, ma Lavinia potrebbe addirittura scegliere. Chissà…