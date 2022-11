Uomini e Donne, anticipazioni 24 novembre 2022: ultime news su Riccardo e Roberta, le esterne dei tronisti, trono over o classico oggi?

Dopo aver visto l’abbandono della tronista Federica, che ha preferito salutare tutti e andare via da sola. E l’addio di Ida Platano e Alessandro, che invece hanno pensato bene di lasciare la trasmissione mano nella mano, dopo un bacio romantico e tanti baci passionali, oggi cosa succederà nel salotto di Uomini e Donne? Ci saranno altri colpi di scena? D’altra parte, la padrona di casa ci ha abituato da sempre a grandi emozioni. E grandi discussioni.

Riccardo tra Gloria e Roberta oggi a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, vedremo al centro dello studio Riccardo Guarnieri, che proprio ieri ha visto andare via, mano nella mano con Alessandro, la sua ex compagna Ida. La donna che lui avrebbe addirittura sposato. Riccardo, però, ha deciso di voltare pagina e sarebbe uscito con Gloria: avrebbe trascorso una notte con lei. Eppure, in studio dirà di voler vedere anche Roberta, sua ex fiamma. Ci sarà un ritorno di passione tra i due?

Le esterne dei tronisti, ultime news su Lavinia e Federico

Come sempre, però, spazio verrà lasciato anche ai tronisti, Lavinia e Federico Nicotera. La ragazza sta conoscendo meglio Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti, mentre Federico è sempre più diviso tra Carola, la 21enne bionda che lo ha stregato e Alice, con la quale già ci sono stati dei baci. Ma sarà proprio quest’ultima oggi ad abbandonare la trasmissione: vede troppa complicità con la ‘rivale’. E questo per lei non è più concepibile.