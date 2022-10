Uomini e Donne, anticipazioni 25 ottobre: Ida e Alessandro, Carola va via, trono classico o over oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, sempre più attratta dal cavaliere Roberto, e le esterne dei tronisti, con Federico che ha baciato ancora una volta la corteggiatrice Alice, oggi andrà in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e Donne. Il dating show più amato e seguito di sempre è pronto ad aprire le porte ai telespettatori, ma i riflettori saranno puntati sul trono over, quindi su dame e cavalieri, o ancora sui giovani?

Carola esce dallo studio dopo l’esterna

Il tronista Federico si è lasciato andare, si è raccontato ad Alice. E tra i due c’è stato ancora una volta un bacio. In studio, però, quel momento idilliaco è durato poco e Carola, l’altra corteggiatrice, è scoppiata in lacrime. Poi, durante il ballo è andata via dallo studio: Federico deciderà di rincorrerla e di conoscerla meglio abbattendo tutti i muri che si sono alzati?

Le ultime novità su Ida, Alessandro e Roberta

Oggi, poi, molto probabilmente si parlerà di Ida Platano e Alessandro. Il ragazzo di Salerno, dopo aver chiuso la conoscenza con Roberta, tra non poche delusioni, si è dichiarato per la sua ex fiamma. E i due hanno deciso di uscire insieme. Ci riproveranno?

Trono over o classico oggi

Come ogni giorno, quasi sicuramente anche oggi a Uomini e Donne ci sarà un ‘mix’. Si parlerà dei tronisti, delle esterne di Federica e Lavinia, ma anche delle avventure delle dame e dei cavalieri. Tutti sono lì con un obiettivo: trovare l’amore.