Uomini e Donne, anticipazioni 28 marzo 2023: le esterne di Lavinia e Nicole, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, tra non poche polemiche, discussioni e frecciatine dell’opinionista Tina Cipollari, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti sempre dame e cavalieri, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì, al centro dello studio di Maria De Filippi, con un unico obiettivo: innamorarsi. Ma cosa vedremo oggi in tv? Su chi sarà puntata l’attenzione? Ecco tutte le anticipazioni di martedì 28 marzo!

Le esterne di Lavinia oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la puntata registrata sabato scorso, il 25 marzo. E, molto probabilmente, i riflettori saranno puntati su Lavinia, la giovane tronista a un passo dalla scelta. Alessio Corvino, assente la scorsa settimana, ha deciso di presentarsi in studio: i due hanno fatto un’esterna al parco, senza bacio. Si sono chiariti, hanno messo da parte i fraintendimenti e le gelosie. Campoli, il rivale, è sempre più convinto di non essere la scelta: sbaglia o la sensazione è quella giusta?

Nicole bacia Andrea Foriglio

Ma non finisce qui. Spazio anche a Nicole, la nuova tronista che è all’inizio del suo percorso. A quanto pare la giovane, che ha carattere da vendere, ha portato in esterna Carlo, un ragazzo garbato, gentile, che sembra perfetto, e Andrea Foriglio. E proprio con quest’ultimo, osteopata di Roma, è scattato il primo bacio passionale. Come reagirà il rivale?

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

E ancora, protagonista della puntata di oggi potrebbe essere Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Per lui ha chiamato una dama, che il giovane ha deciso di conoscere meglio: sarà la volta buona? E cos’altro accadrà tra Gemma e Silvio, che sembrano essere sempre più ai ferri corti? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa succederà!