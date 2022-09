Uomini e Donne, anticipazioni 29 settembre 2022: le esterne di Federica e Lavinia, news su Ida e Riccardo

Dopo aver visto al centro dello studio Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, discutere con la sua ex fidanzata Chiara Rabbi e Roberta Di Padua, dama del trono Over, oggi torna il dating show più amato di sempre dal pubblico di Canale 5. Davide e Chiara si sono chiariti e hanno deciso di percorrere due strade diverse, con Roberta c’è stato solo un bacio, ma la storia non ha ragione di esistere. E oggi cosa vedremo a partire dalle 14.45?

Le prime esterne di Federica e Lavinia a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, vedremo al centro dello studio le due troniste, Federica Aversano, che continua a ‘litigare’ con l’opinionista Tina, e la romana Lavinia. Le due riusciranno a trovare l’amore? E come sono andate le prime esterne?

Le ultime news sul trono Over

Non sappiamo cosa succederà oggi, ma probabilmente ampio spazio verrà dedicato anche al trono Over, quindi ai racconti di dame e cavalieri. Ci sarà Gemma al centro dello studio? O i riflettori saranno ancora puntati su Ida Platano, che dopo aver chiuso con Riccardo ha deciso di rimettersi in gioco e continuare a frequentare il suo ex Alessandro?

Dove vedere le repliche in tv

Uomini e Donne, lo ricordiamo, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Le puntate sono disponibili anche in streaming sul portale Witty Tv, mentre la replica in tv si può seguire ogni giorno a partire dalle 19.40 circa su LA5.