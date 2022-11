Uomini e Donne, anticipazioni 3 novembre 2022: le esterne di Lavinia, ultime news su Ida, Alessandro e Roberta

Dopo aver visto al centro dello studio Paola e Sandro e l’esterna di Lavinia con Alessio, che ha preparato per lei una sorpresa, e quella di Federico con la nuova corteggiatrice Lucrezia, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, padrona indiscussa, lascerà spazio al trono over, quindi alle avventure di dame e cavalieri, o l’attenzione sarà tutta rivolta, ancora una volta, sulle esterne dei giovani tronisti?

Lavinia e l’esterna con Francesco oggi a Uomini e Donne

Dopo aver visto Lavinia, in estrema difficoltà, al centro dello studio con Alessio, oggi molto probabilmente verrà lasciato spazio a un’altra sua esterna. Quella con Francesco. Tra i due è scattato un bacio? Come procede la conoscenza della bella romana con il giovane abruzzese, che continua a stuzzicarla?

Ida e Alessandro: come procede la conoscenza

Ma non finisce qui. Molto probabilmente verrà lasciato spazio anche al trono over, più precisamente a Ida Platano e Alessandro. Il ragazzo di Salerno, dopo aver chiuso la storia con Roberta, ha deciso di abbattere ogni muro e di dichiararsi per la sua ex fiamma, Ida. Lei è rimasta sorpresa, ha accettato di uscire con lui: si riaccenderà la passione? E Riccardo come reagirà?

Trono over o classico

Come ogni giorno, quindi, oggi a Uomini e Donne ci sarà un mix: vedremo sì le esterne dei tronisti, forse anche quelle di Federico Dainese, ma i riflettori saranno puntati anche su dame e cavalieri. Tutti, d’altra parte, sono lì con un obiettivo: innamorarsi.