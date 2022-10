Uomini e Donne, anticipazioni 3 ottobre 2022: trono over o classico? Cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Federica Aversano e Riccardo, con la frequentazione mai iniziata tra i due, e Gloria, dama del parterre over, che sta continuando a conoscere un cavaliere, oggi la settimana inizia con una nuova (e imperdibile) puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma i riflettori saranno puntati sui protagonisti del trono Over o verrà lasciato spazio ai tronisti, ai due Federico?

Le prime esterne dei tronisti oggi a Uomini e Donne

Molto probabilmente oggi Maria De Filippi lascerà spazio ai tronisti, a Federico Nicotera, romano, e Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi. I due, che sono stati presentati la scorsa settimana, hanno già conosciuto qualche ragazza? E come saranno andate le loro prime esterne?

Le ultime novità su Ida Platano

Protagonista della puntata, poi, potrebbe essere Ida Platano, la dama che dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo si è rimessa in gioco. E ha ricominciato a frequentare Alessandro Vicinanza, l’uomo di Salerno che non ha certo nascosto l’interesse per Roberta Di Padua. Ci sarà un vero ritorno di fiamma?