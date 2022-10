Uomini e Donne, anticipazioni 3 ottobre: oggi lo scontro tra Tina e Pinuccia, cosa vedremo

Riparte la settimana e torna l’appuntamento con il dating show più famoso della tv, ovvero Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De’ Filippi vi aspetta oggi pomeriggio nella consueta fascia televisiva con tante, tantissime le novità come vi abbiamo raccontato stamattina. In particolare però c’è attesa per capire i nuovi “diverbi” con protagonista Tina Cipollari che, stando ai rumors emersi, dovrebbe prendersela con Pinuccia. Ma cerchiamo di saperne di più.

Pinuccia lascia Uomini e donne dopo le parole di Tina Cipollari?

Stavolta però l’opinionista ci “sarebbe andata giù pesante” nel senso che le sue parole avrebbero ferito a tal punto Pinuccio tanto, udite udite, da costringerla ad abbandonare la trasmissione. Tra le due, com’è noto, non c’è mai stata simpatia ma stavolta i toni si sarebbero spinti un po’ troppo in là. Tanto che la dama sarà costretta ad un certo punto a lasciare la sedia e recarsi dietro le quinte. Ma sarà solo un gesto passeggero o qualcosa in più? Pinuccia cioè si riprenderà o lascerà per sempre Uomini e Donne? Al momento, stando alle informazioni disponibili, sarebbe più plausibile la prima ipotesi ma il programma in questi anni ci ha abituato a colpi di scena anche clamorosi e quindi nulla si può escludere a priori.

Cosa vedremo oggi lunedì 3 ottobre in tv

Chiudiamo con un altro piccolo assaggio sulle anticipazioni della puntata di oggi. Tra i protagonisti potrebbe esserci anche Ida Platano, la dama che dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo si è rimessa in gioco ricominciando a frequentare Alessandro Vicinanza, l’uomo di Salerno che non ha certo nascosto l’interesse per Roberta Di Padua. Ci sarà un vero ritorno di fiamma?

Quando va in onda la puntata

La puntata di Uomini e Donne va in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Dove? Sempre su Canale 5 ovviamente.